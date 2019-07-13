Из-за гранатометного обстрела в Киеве введен план "Сирена"

В Киеве введен план "Сирена" из-за обстрела здания, в котором находится канал "112", передает канал "Россия 24". Около трех часов ночи двое человек открыли огонь из гранатомета. Офис в это время пустовал.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" уже заявила, что вдохновители этого обстрела — Владимир Зеленский и генпрокурор Юрий Луценко. В заявлении партии говорится, что давление на неугодные Киеву каналы стало системным, силовым, одобряемым властью.

Неслучайно обстрел произошел накануне показа "Нерасказанной истории" — фильма Оливера Стоуна о событиях на Украине с 2013 года.

Президент, МВД и СБУ на обстрел никак не отреагировали.