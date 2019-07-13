"Турция – первая ласточка": анонсированы поставки С-400 в другие страны

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 в ближайшее время будут поставляться не только в Турцию, но в другие страны региона, заявил депутат Госдумы, председатель комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий. Турцию в этом смысле он назвал "первой ласточкой".

Парламентарий указал на важность укрепления сотрудничества со странами региона, а также наращивания его объемов.

"Есть очень важные и серьезные страны, которые в том числе говорят о том, что у них есть аналогичные потребности, и эти потребности, разумеется, будут удовлетворены", — сказал Слуцкий в интервью телеканалу RT.

Минобороны Турции сообщило 12 июля о начале поставок в страну С-400. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 был заключен в 2017 году, его стоимость составляет 2,5 миллиарда долларов. В благодарность за поставки С-400 турецкий кондитер отправил в Кремль для Владимира Путина традиционный турецкий пирог — берек.