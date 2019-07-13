Слуцкий сообщил о контактах российских парламентариев с американскими

Российские парламентарии контактируют с американскими сенаторами и конгрессменами, потому что две крупнейшие державы не могут конфликтовать, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Однако фамилии не назвал.

Политик добавил, что нужно выстраивать конструктивные отношения, можно даже задействовать потенциал парламентской дипломатии.

Отношения между Россией и Западом испортились после события на Украине. В отношении России были введены санкции. Москва отреагировала импортозамещением, указывая, что не является стороной украинского конфликта, передает RT.