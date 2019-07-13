Зидан покинул сбор "Реала" из-за смерти брата

Мадридский "Реал" продолжит сбор в Канаде без главного тренера Зинедина Зидана. Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата.

Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию. В его отсутствие работать с "Реалм" будет второй тренер Давид Беттони. Возвращение Зидана ожидается в понедельник.

Во время сбора в Канаде "Реал" примет участие в предсезонном турнире. "Королевский клуб" сыграет с "Баварией", "Атлетико" и "Арсеналом".