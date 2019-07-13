Bild: Джонсон не знает своего собственного плана по Brexit

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который борется за пост премьер-министра страны, 31 октября намерен осуществить Brexit даже без сделки, если Брюссель откажется вносить в нее поправки. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Как заявил Джонсон, негативные экономические эффекты от отсутствия сделки можно будет нивелировать при помощи одного из положений Генерального соглашения по таможне и тарифам (ГАТТ). В соответствии с этим положением, Великобритания и ЕС будут осуществлять торговлю по старым правилам до тех пор, пока не заключат новый договор.

Впрочем, отмечает Bild, выяснилось, что конкретной формулировки положения Джонсон не помнит. Политик указал лишь, в каком параграфе соглашения ГАТТ оно находится.

Между тем, из данного параграфа документа следует, что для сохранения старых правил в торговле Великобритании придется получить согласие ЕС. Кроме того, проект будущего торгового договора Лондон должен будет согласовать с Брюсселем.