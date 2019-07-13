Бальбек – Смешко: Россия поставила крест на планах украинского командования

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление экс-главы СБУ генерала Игоря Смешко о масштабе учений по десантированию в Крыму.

Смешко увидел, что Украине нечего противопоставить России.

11 июля текущего года Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в восточной части Крыма десантировались порядка 2,5 тысячи военнослужащих Новороссийского штурмового соединения в рамках совместного летно-тактического учения ВДВ и Военно-транспортной авиации.

Военные десантировались из 40 самолетов Ил-76 с высоты 600 метров. Они продемонстрировали слаженные действия и выполнили поставленные задачи.

Бальбек ответил, что хоть Украина и предпочла бы видеть развитие России на уровне 40-х годов двадцатого века, у нас каждый год усложняются учения и ведется разработка новейшего вооружения. Так что на оперативных планах украинского командования можно поставить крест, передает RT.