Во Франции появится военно-космическое командование

В составе Военно-воздушных сил Франции появится военно-космическое командование. Это произойдет уже в сентябре, заявил французский президент Эммануэль Макрон во время выступления в здании Министерства обороны в преддверии Национального дня Франции.

По его словам, цель создания военно-космического командования — обеспечить развитие и укрепление космических возможностей Пятой республики, передает ТАСС. Макрон обещает, что военные Пятой республики будут усиливать свои знания о космической ситуации и лучше защищать французские спутники.

Ранее подобный шаг уже предпринял президент США Дональд Трамп, напоминает "Интерфакс". В июне 2018 года он поручил Пентагону приступить к формированию Военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании в структуре Пентагона космического командования — к нему перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) были сформированы как отдельный вид Вооруженных сил в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны в 2015 году.