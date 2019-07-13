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13 июля 201921:01

"Спартак" с трудом победил "Сочи"

sportbox.ru

Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи". Спартаковцы выиграли 1:0 благодаря голу Самюэля Жиго в добавленное время.

"Спартак" откровенно провалил первый тайм. Сочинцы не растерялись и смогли навязать красно-белым свою игру. Будь гости успешнее при завершении атак, то в воротах москвичей могло побывать как минимум два мяча. В одном случае выручил хозяев их капитан Георгий Джикия, во втором – вратарь Александр Максименко. Хозяева проснулись лишь незадолго до перерыва. Джано Ананидзе и Роман Зобнин заставили поработать вратаря Николая Заболотного.

Начало второго тайма было за хозяевами, но затем преимущество снова перешло к сочинцам. Которые создали два острейших момента и не использовали их. Максименко парировал удар Ивана Миладиновича метров с пяти. "Спартак" ответил ударом Луиза Адриана после розыгрыша углового, но пути мяча встал Иван Новосельцев.

И все же "Спартак" сумел забить. В уже добавленное время защитник Самюэль Жиго сумел пробить головой. Мяч рикошетом от штанги отскочил за линию ворот. Остаток встречи москвичи провели в атаке и удержали победный счет.

Как и год назад, "Спартак" начал чемпионат скромной победой над новичком. Снова решающий гол провел Самюэль Жиго. Но игра красно-белых вряд ли доставила удовольствие спартаковским болельщикам. "Сочи" же, напротив, не заслуживал поражения.

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