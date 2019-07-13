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Пожар на ТЭЦ в Мытищах 31 минута назад

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13 июля 201922:28

Ликвидированы последствия пожара в Мытищах

Сергей Бобылев/ТАСС

На столичной ТЭЦ-27 включены в работу оба парогазовых энергоблока, остановленные 11 июля в связи с отключением газоснабжения станции из-за пожара. Тогда рядом с территорией ТЭЦ на территории городского округа Мытищи произошло возгорание газопровода, подающего на нее газ.

Теперь, когда последствия пожара на газопроводе ликвидированы и подача газа на станцию возобновлена, генерирующее оборудование ТЭЦ-27 снова включено, сообщает "Мосэнерго". Пожар на газопроводе произошел за пределами территории станции, этот газопровод не принадлежит и не эксплуатируется "Мосэнерго", подчеркивает компания.

В ходе пожара 11 июля огонь охватил в общей сложности 1,4 тысячи квадратных метров. При пожаре погибла женщина, пострадали 13 человек, один из которых был госпитализирован. По факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

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