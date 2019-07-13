Сирия: боевики попытались подорвать российский военный патруль

В сирийской провинции Дераа на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил России взорвалась бомба. Погибших или пострадавших нет.

Как сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, попытка подрыва была осуществлена в субботу, 13 июля. На пути следования российского патруля, на дороге Хараба–Маараба боевики установили самодельное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно.

По предварительным данным, теракт совершили боевики незаконных террористических группировок, разрозненно действующих на юге Сирии. Это было сделано для обострения обстановки в регионе, подчеркнул Бакин.

После теракта российское командование в Сирии приняло дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих, сообщает РИА Новости.