"Ростов" одержал минимальную победу над "Оренбургом"

В Ростове-на-Дону прошел матч первого тура российской премьер-лиги. "Ростов" одержал победу со счетом 2:1 над "Оренбургом". Гол и точная передача на счету полузащитника ростовчан и сборной России Алексея Ионова.

Ростовчане вышли вперед на 13 минуте. Алексей Ионов нашел в штрафной Эльдора Шомуродова, и тот головой отправил первый мяч в ворота южноуральцев. Незадолго до перерыва уже сам Ионов с линии штрафной нанес точный удар. Первый тайм завершился с результатом 2:0 в пользу хозяев.

Но вначале второй половины игры нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович пробил головой. Мяч ударился о штангу и влетел в ворота Сергея Песьякова. Ожидалось, что гости пойдут вперед, чтобы отыграться. Но больше опасных моментов возникали у ворот Александра Довбни. Однако счет не изменился. "Ростов" начал сезон с победы – 2:1.