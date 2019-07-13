Пожар на масложировом перерабатывающем комплексе под Крансодаром потушен

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила о ликвидации открытого горения в цехе по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе в поселке Белозерный.

Вечером в цехе по производству сои загорелись емкости с маслом. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.