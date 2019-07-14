Териберка. Как попробовать Арктику на вкус

Попробовать Арктику на вкус можно в старинном поморском селе Териберка, некогда прославленным на весь мир режиссером Звягинцевым в фильме "Левиафан". В поселке проходит пятый Арктический фестиваль. Так какая она, арктическая кухня?

Пока в котелке на открытом огне закипает уха из двух видов морской рыбы и камчатского краба, рядом шеф-повар помешивает перловую кашу с томленой лосятиной. Всех секретов приготовления, конечно, не раскрывает, но главное, говорит, — готовить с душой.

"У арктической кухни появляется свое лицо. Это видно по тому, что представляют остальные участники фестиваля", — говорит шеф-повар Дмитрий Попов из города Апатиты.

На пятый Арктический фестиваль в Териберку в гастрономический тур едут со всей России, кто-то в первый раз.

По приглашению врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в Териберку приехали и профессионалы из проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России". На дискуссионной площадке все вместе обсуждают развитие гастротуризма в стране. А сразу после этого на берегу Северного Ледовитого океана начинает работу международная лаборатория "Вкус Арктики".

Беломорская бабушка, Морошка-проказница, Баренцев кармашек или Сытый саам — это названия исконно северных деликатесов. Относительно новый бренд "Арктическая кухня" уже завоевал достойное место на гастрономической карте России. Ну где еще можно попробовать чипсы из ягеля? Только на краю земли.

Именитые шеф-повара из лучших ресторанов страны передают знания и опыт коллегам из региона. Всем вместе им предстоит разработать арктическое меню, которое не оставит равнодушным туриста и станет новой маркой Кольского Заполярья.

"Турист должен приезжать и оставлять не мусор, а деньги на нашей территории, — говорит исполняющий обязанности губернатора Андрей Чибис. — Что это значит? Это значит, что должны открываться кафешки, ресторанчики, гостевые дома. И турист должен ехать не итальянскую кухню пробовать, а нашу – арктическую".

В каждом уголке нашей страны есть что-то особенное, эксклюзивное — свой бренд, который может и должен стать точкой роста экономики края.



"Нужно, чтобы раскрывался потенциал малого предпринимательства, — говорит создатель фермерского кооператива Lavka Lavka Борис Акимов. – Для этого ему нужно дать инструментарий. На малых территориях производство продуктов, производство малых брендов — это тот самый потенциал. Поэтому я считаю, что в первую очередь — это важнейший инструментарий для развития территорий с точки зрения роста количества фермеров".

"Любая кухня, в которую вкладываются средства, инициатива — имеет потенциал для развития. Несмотря ни на что, люди всегда будут хотеть есть". – заявляет Игорь Гришечкин, шеф-повар петербургского ресторана "Кококо".

Эксперты отмечают, что "Арктическая кухня" — современная, самостоятельная гастрономическая тенденция, которая имеет отличные перспективы сыскать поистине всенародную славу. И главное подтверждение тому — отзывы гостей гастрономического фестиваля, которым посчастливилось попробовать Арктику на вкус.