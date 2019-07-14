Сборная России вышла в полуфинал ЧМ по футболу среди лиц с церебральным параличом

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу среди лиц с церебральным параличом, обыграв в четвертьфинальном матче команду Аргентины со счетом 5:0.

Голы забили Георгий Албегов, Ника Миракишвили, Марат Елоев и Сослан Газданов, передает ТАСС.

В полуфинале россиянам предстоит сыграть с победителем. Полуфинальная игра состоится 16 июля.

Сборная России на проходящем чемпионате в испанской Севилье заняла первое место в группе D, победив во всех трех встречах.

Чемпионат мира среди лиц с церебральным параличом проводится с 1982 года. Российская сборная пять раз выигрывала золото — 1998, 2005, 2007, 2011 и 2015 году.