В ОБСЕ призвали Киев расследовать обстрел здания телеканала "112. Украина"

Власти Украины хотят "заткнуть рот" телеканалу "112. Украина". Так в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" отреагировали на обстрел здания телеканала, который неизвестные устроили в ночь на субботу. В ОБСЕ обстрел осудили.

В офисе в это время никого не было. Случилось всё накануне показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история", повествующего о событиях на Украине с 2013 года. В "Оппозиционной платформе" считают, что вдохновители инцидента — президент Зеленский и генпрокурор Луценко. В заявлении партии также говорится, что давление на каналы, неугодные Киеву, приобрело системный, силовой и одобряемый властью характер.

В ОБСЕ осудили обстрел и призвали украинские власти провести тщательное расследование. Глава государства на инцидент никак не отреагировал, передает телеканал "Россия 24".