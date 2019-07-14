В Венесуэле в 2020 году состоятся только парламентские выборы

В Венесуэле в следующем году состоятся только выборы в Национальную ассамблею — однопалатный парламент, в настоящее время контролируемый оппозицией. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

Кабельо также отметил, что возглавляемый им орган власти может назначить выборы в любое время, передает ТАСС.

Представители венесуэльской оппозиции требуют проведения в стране досрочных выборов президента. Последние выборы состоялись в мае прошлого года, и победу на них одержал Николас Мадуро, однако оппозиция отказалась признавать их результаты, такую же позицию заняли США, ЕС, ряд стран латиноамериканского региона, Канада и Австралия. А в январе этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.

В стране периодически проходили протесты и столкновения с силовыми структурами, в том числе на границе с Колумбией, когда США пытались ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь, предпринимались попытки захвата власти. Несколько раз страна переживала массовое отключение электричества. Ответственность за это Николас Мадуро возложил на Хуана Гуайдо и на хакерские атаки энергосистемы страны из США. Великобритания и Германия конфисковали около 100 тонн венесуэльского золота, размещенное в их банках.

В мае в Норвегии прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. В июле новый этап диалога начался на Барбадосе. Сообщалось о том, что правительство и оппозиция договорились создать комиссию для обсуждения путей выхода из политического кризиса.

Оценку текущей ситуации в Венесуэле 12 июля дал политолог Сергей Михеев в программе "Железная логика" на радио Вести FM. По его словам, Мадуро переиграл Гуайдо. Тот оказался слабым, к тому же его бросили американцы.

"Господина Гуайдо, этого классного молодого парня с подкрученными рукавами на рубашке, американцы слили. Они увидели, что он самоубийцей стать не хочет, броситься на штыки венесуэльской армии не желает, а ждет, чтобы за него все сделали американцы. И он проиграл", — сказал эксперт.

"Что такое согласительная комиссия? – продолжил Сергей Михеев. — Это означает, что оппозиция, поняв, что ее американцы слили, идет на переговоры с властью – с тем самым Мадуро, которого они раньше называли диктатором и которому грозили, что вынесут ногами вперед, что он якобы сбежит из страны".

Он отметил, что внутри Венесуэлы не было однозначного перевеса в сторону оппозиционных сил, а оппозиция оказалась слабой и раздробленной. Кроме этого, Мадуро сохранил ресурсы для сопротивления, и его поддерживала как минимум половина населения. И это при всех проблемах, начиная от коррупции и заканчивая неэффективным управлением. Баланс сил мог быть изменен прямым вторжением США, но на него американцы в нынешних условиях способны не были.

"Мадуро спасло то, что он не испугался и не сбежал, — заключил эксперт. — На его стороне осталась, судя по всему, вся силовая составляющая, а тот, у кого оружие, тот и побеждает, если не поддастся на все технологические "цветные" разводки. Еще одно: поддержка общества оказалась больше, чем то, как это представляли западные СМИ. Наконец, оппозиция, которую те же СМИ представляли как очень мощную, оказалась слабее, чем она есть на самом деле".