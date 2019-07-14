45 тысяч жителей Нью-Йорка остались без света

Энергетическая компании Con Edison, обслуживающая Нью-Йорк, сообщила, что не менее 45 тысяч жителей мегаполиса остались без электричества в результате сбоя в подаче электроэнергии.

По данным Con Edison, электричество в основном отсутствует в центральной и верхней западной части Манхэттена.

Американские СМИ предполагают, что причиной случившегося мог послужит пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы.

В результате сбоя в подаче электроэнергии с перебоями ходят поезда по некоторым линиям нью-йоркского метро, передает РИА Новости.

На некоторых улицах Манхэттена из-за сбоя в работе светофоров образовались автомобильные пробки.

Причины произошедшего устанавливаются.