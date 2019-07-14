На чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее россиянам равных нет

Четыре комплекта медалей разыграют 14 июля на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском городе Кванджу.

Два комплекта — в прыжках в воду, один — в плавании на открытой воде и еще один — в синхронном плавании. Техническую программу представят многократные чемпионки мира и Европы Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, которая накануне взяла золото в сольной программе. По итогам квалификации спортсменки первые.

Из успехов вчерашнего дня стоит отметить второе место Екатерины Беляевой и Виктора Минибаева в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов.

Итого в копилке российской сборной сейчас две медали. Мы на втором месте в общекомандном зачете.