Волейбол. Российская команда вышла в финал Лиги наций

Российские волейболисты второй год подряд в финале "Лиги наций". Турнир на этот раз проходит в Чикаго.

Накануне наши спортсмены обыграли сборную Польши, а в решающем матче встретятся с американцами. Хозяева турнира не пропустили вперед соперников из Бразилии.

Финал пройдет в ночь с воскресенья на понедельник.

В прошлом году россияне в итоге стали победителями "Лиги наций". Это был наш четвертый трофей за 19-летнюю историю первенства.