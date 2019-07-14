Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
14 июля 201908:35
Задержанных сторонников Гуайдо обвиняют в краже оружия
Задержанных сторонников лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо обвиняют в краже и попытке сбыта оружия. С заявлением выступил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
По его словам, за сотрудниками службы безопасности Гуайдо следили. Было установлено, что у них находится оружие, украденное весной у Нацгвардии, и что его хотели продать за 35 тысяч долларов, передает "Россия 24". Доказательства Родригес обещал представить на следующем раунде переговоров на Барбадосе.
В январе 2019 года ставленник Вашингтона Гуайдо пытался устроить в Венесуэле госпереворот и свергнуть законного президента Мадуро.
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