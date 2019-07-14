Задержанных сторонников Гуайдо обвиняют в краже оружия

Задержанных сторонников лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо обвиняют в краже и попытке сбыта оружия. С заявлением выступил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.



По его словам, за сотрудниками службы безопасности Гуайдо следили. Было установлено, что у них находится оружие, украденное весной у Нацгвардии, и что его хотели продать за 35 тысяч долларов, передает "Россия 24". Доказательства Родригес обещал представить на следующем раунде переговоров на Барбадосе.

В январе 2019 года ставленник Вашингтона Гуайдо пытался устроить в Венесуэле госпереворот и свергнуть законного президента Мадуро.