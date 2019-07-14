Российские ватерполистки с победы стартовали на чемпионате мира

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, женская сборная России по водному поло провела свой первый матч на групповом этапе. Соперницами россиянок стали канадские ватерполистки.

Команда Александра Гайдукова провела стартовую игру на неплохом уровне. Канадки ничего не смогли противопоставить россиянкам. Сборная России добилась уверенной победы со счетом 18:10 (2:1, 5:2, 5:4, 6:3)​​​.

Следующую встречу на турнире российские ватерполистки проведут против сборной Южной Кореи. Она состоится 16 июля.