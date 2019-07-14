Сборная России гарантировала себе второе место в медальном зачете Универсиады

Сборная России в предпоследний день летней Универсиады, которая проходит в Неаполе, завоевала семь золотых медалей, а также три серебряные и пять бронзовых наград. Таким образом, россияне обеспечили себе второе место в общекомандном зачете.

Всего в активе сборной России 82 медали (22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых)​​​. Победу в медальном зачете досрочно гарантировала себе сборная Японии (32-21-28). Третье место занимает команда Китая (22-13-8).

14 июля на Универсиаде будет разыгран последний комплект наград. В финале соревнований по водному поло встретятся сборные США и Италии. Даже если американцы завоюют золото, они лишь сравняются с россиянами по количеству наград высшего достоинства. А по числу серебряных медалей наша команда значительно опережает представителей США.