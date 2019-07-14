Депутат Рады рассказал о последствиях блокады Донбасса и Крыма

Необходимо инициировать снятие торговой, транспортной, экономической и социальной блокады с Донбасса и Крыма, заявил в эфире ток-шоу "Оппозиция" украинского телеканала "НАШ" депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев. По его словам, это — первый шаг к миру и реинтеграции этих территорий.

Люди "всегда рассуждают, где им выгоднее", объясняет депутат, а устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент Украины оттолкнули людей — они "не ассоциируют себя с Украиной". Это категорически невыгодно и Киеву, говорит Мураев.

Нардеп намерен требовать снятия блокады и настаивать, чтобы президент Владимир Зеленский, который отвечает за внешнеполитический курс и внутреннюю политику, "сделал это немедленно".