В Красноярском крае горит 270 гектаров тайги

В Красноярском крае горит тайга, площадь пожара составляет 270 гектаров. Как сообщают в региональном лесопожарном центре, угрозы населенным пунктам нет.

В тушении огня задействованы около 850 человек и почти 50 единиц техники. Тайга горит в основном в труднодоступных районах, передает телеканал "Россия 24".

Дым от лесных пожаров затянул небо в Красноярске. Роспотребнадзор говорит о загрязнении воздуха и превышении нормы более чем в полтора раза. Со 2 июля на территории края введен режим чрезвычайной ситуации, доступ людей в леса ограничен.