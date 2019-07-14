В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области в субботу разбился дельталет. В ходе поисков на поле около деревни Киселево спасатели нашли тела двух пилотов и обломки летательного аппарата. Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, жители Подмосковья 1964 и 1972 года умерли от ран, полученных при крушении.

В настоящее время проходит доследственная проверка, Выясняются обстоятельства авиакатастрофы.