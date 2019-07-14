Трамп разрушил сделку с Ираном, чтобы насолить Обаме

Газета The Daily Mail продолжает публиковать переписку бывшего посла Великобритании в США Кима Даррока с Форин-офисом. В этот раз журналисты пролили свет на причины, побудившие президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. Как оказалось, Трамп просто хотел насолить бывшему президенту Бараку Обаме, который одобрил снятие санкций с Ирана в обмен на заморозку ядерной программы. В телеграмме Даррок назвал поступок Трампа "актом дипломатического вандализма".

В 2018 году глава МИД Великобритании Борис Джонсон пытался уговорить Трампа не выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий, но безуспешно. Как позже по итогам визита пояснил посол Даррок, Трамп сделал это "по личным причинам".