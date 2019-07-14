Хамес Родригес близок к переходу в "Атлетико"

Колумбийский футболист Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", в ближайшее время может оказаться в другом столичном клубе – "Атлетико". 28-летний полузащитник хотел бы продолжит карьеру в Мадриде.

Ранее сообщалось, что Родригес следующий сезон проведет в итальянском "Наполи". Называлась даже цена аренды – 10 миллионов евро. Однако, по информации Marca, сам футболист предпочитает вариант с "матрасниками".

Напомним, что предыдущий сезон колумбиец провел в мюнхенской "Баварии". За немецкий клуб он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забив семь мячей.