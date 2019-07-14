Болельщики "Атлетико" отомстили Гризманну за переход в "Барселону"

Переход нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонскую "Барселону" вызвал негодование у части болельщиков "матрасников". Фанаты испанского клуба испортили именную табличку 28-летнего французского футболиста, расположенную на домашнем стадионе.

Болельщики заклеили имя Гризманна эмблемой "Атлетико". Кроме того, они измазали табличку грязью. Таким образом фанаты отреагировали на уход француза в стан сине-гранатовых.

Напомним, что 12 июля "Барселона" объявила о подписании контракта с Гризманном. Каталонский клуб заплатил "Атлетико" за переход французского футболиста 120 миллионов евро.