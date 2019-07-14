Рубль вновь признан самой недооцененной валютой

Журнал Economist составил рейтинг мировых валют, вновь основываясь на "индексе бигмака". Эксперты выяснили, что фирменный гамбургер стоит в России немногим больше двух долларов США (130 рублей), в то время как за американский бигмак возьмут 5,74 доллара. Основываясь на этом, Economist делает вывод, что российский рубль должен стоить 22,65 рубля за доллар. По мнению аналитиков, как и шесть месяцев назад, российская валюта недооценена на 64,5 процента.

Economist подсчитал, что, согласно "индексу бигмака", шведская и норвежская кроны, канадский доллар и израильский шекель имеют справедливый курс к доллару.