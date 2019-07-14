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14 июля 201913:40

Моралес унес с собой записи с пресс-конференции с Путиным

Михаил Метцель/ТАСС

В Кремле в четверг, 11 июля, принимали президента Боливии Эво Моралеса. О деталях его встречи с российским президентом рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Визит в резиденцию Владимира Путина в первом, самом главном корпусе Кремля, начинается с лифта. Именно этим лифтом пользуются лидеры иностранных государств, приезжая с визитом в Москву, в Кремль.

В лифте — кнопки трех этажей. На втором этаже, помимо представительского кабинета, находятся рабочий кабинет президента и Екатерининский зал. На третьем этаже располагается президентская библиотека и еще несколько помещений.

Гость может пойти по кремлевским лестницам пешком, как сделал недавно венгерский премьер Орбан, а может поехать к Путину на лифте. Таким же маршрутом президенты, как правило, потом возвращаются в свои автомобили.

Президент Боливии первым в лифт вошел сам, следом — министр иностранных дел и ближайшие помощники. Пара минут по коридорам Кремля — и делегация уже у входа в кабинет, где должна состояться встреча с Путиным. Гости всегда здесь поправляют свои костюмы или галстуки, а министр иностранных дел Боливии – шляпу: Диего Родригез – предводитель коренного народа кечуа.

Переговоры президентов России и Боливии были весьма подробными – и даже по пути на пресс-конференцию они в какой-то момент отошли в сторону и поговорили о чем-то только в присутствии переводчиков.

Во время выступления Путина на пресс-конференции Моралес от руки набрасывает какие-то тезисы на бумаге. Интересно, что после президент Боливии оторвал листок и забрал его с собой. А чуть раньше во время выступления в Российском университете дружбы народов он и вовсе в клочья порвал собственные записи — большой политический опыт.

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