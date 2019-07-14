Жители Якутска сняли на видео неспешную прогулку пары слонов

В воскресенье, 14 июля, жителя Якутска стали свидетелями не самого заурядного для своих широт зрелища – по улицам столицы Республики Саха (Якутия) прогулялись слоны.

Очевидцы запечатлели на видео двух представителей семейства слоновых, отправившихся на променад в районе улицы Горького.

Пользователи социальных сетей, где было опубликовано это видео, активно упражняются в остроумии на тему глобального потепления и изменения климата, а также – реакции своих земляков, встретившихся со слонами после обильных возлияний.

Самые практичные якутяне обращают внимание на то, что слоны входят в состав "труппы" цирка, на днях приехавшего в город. Гастроли продлятся еще около месяца, поэтому слоновьи прогулки на улицах Якутска на некоторое время могут стать вполне обыденной картиной.