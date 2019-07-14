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14 июля 201912:39

Гранды чемпионата Англии поборются за Федора Чалова

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Лучший бомбардир российского первенства в сезоне-2018/19 Федор Чалов обратил на себя внимание сразу нескольких топ-клубов АПЛ. Видеть в своем составе 21-летнего форварда московского ЦСКА хотят "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Об интересе к армейскому футболисту со стороны грандов чемпионата Англии стало известно Mirror. Кроме того, за Чалова готовы побороться также "Тоттенхэм Хотспур" и лондонский "Арсенал". Сообщается, что трансфер нападающего ЦСКА может составить около 20 миллионов фунтов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Чалов забил 15 мячей в чемпионате России по футболу, став лучшим бомбардиром турнира.

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