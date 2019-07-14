В зоне ЧАЭС сделали опасную находку

Радиоактивные остатки грузового автомобиля обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. Находка может представлять опасность для жизни и здоровья людей. Об этом сообщил в воскресенье в Facebook Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник (ЧРЭБЗ). На фото, размещенном на странице группы в воскресенье, — обгоревший остов перевернувшегося грузовика ЗИЛ-130. Подписчики в комментариях интересуются — "сильно ли фонит находка". В ответ администраторы паблика лишь пояснили, что грузовик скорее всего находится здесь с момента аварии.

Заповедник в Зоне отчуждения создан в 2016 году на территории 227 тысячах гектар. Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил правительству в течение трех месяцев принять меры для развития туристического потенциала в зоне отчуждения в Чернобыле. Говоря о необходимости таких преобразований, Зеленский отметил, что это снизит уровень коррупции среди правоохранителей, отвечающих за допуск в Зону, ударит по нелегальному туристическому бизнесу и даст старт преобразования Зоны отчуждения в одну из "точек роста новой Украины".

К октябрю планируется утвердить схемы перемещения посетителей с акцентом на водные пути, разработать необходимую инфраструктуру и проработать продвижение нового туристического бренда на международный рынок.

Однако в Ростехнадзоре считают рискованной идею привлечения в Зону отчуждения массового туриста — уровень радиации и риск радиационного заражения там по-прежнему высок.