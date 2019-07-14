Минобороны РФ подтвердило очередную поставку компонентов С-400 Турции

Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что в воскресенье, 14 июля, в Турцию была доставлена очередная партия "имущества из состава ЗРС С-400". Ее привезли самолеты военно-транспортной авиации Минобороны РФ в рамках исполнения контрактных обязательств, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское военное ведомство.

Там напомнили, что поставки осуществляются в соответствии договоренностями, достигнутыми между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о совершенствовании турецкой системы ПВО.

"Доставка в Турцию компонентов ЗРС С-400 осуществляется в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки", — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее в воскресенье военное ведомство Турции отчиталось о получении седьмой части компонентов зенитных ракетных систем С-400. Самолет с комплектующими приземлился на авиабазе Мюртед.

С-400 является новейшей системой ПВО и предназначена для поражения широкого спектра средств воздушного нападения в условиях интенсивного радиопротиводействия.