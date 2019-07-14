Баскетболист сборной Сербии впал в кому после ДТП

Центровой сборной Сербии и белградской "Црвены Звезды" Огнен Кузмич серьезно пострадал во время аварии, которая произошла утром 14 июля. 29-летний баскетболист возвращался после свадьбы друга на Porsche и столкнулся с BMW. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу Белграда.

Как сообщает Informer.rs, у Кузмича диагностирована черепно-мозговая травма. Кроме того, баскетболист сломал челюсть. По информации обозревателя Эмилиано Карчии, опубликованной в Twitter, спортсмен в данный момент находится в коме.

Кузмич в прошедшем сезоне выступал за мадридский "Реал". По окончании испанского чемпионата он подписал контракт с "Црвеной Звездой". Ранее баскетболист играл за клуб НБА "Голден Стэйт" и греческий "Панатинаикос". В составе национальной команды серб завоевал серебряные медали чемпионата Европы-2017.