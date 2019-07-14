Власов признался в уважении к Зеленскому и попросился в отставку

Ио главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов выполнил распоряжение президента Владимира Зеленского. Как написал Власов в Facebook, он написал заявление об увольнении и в понедельник отправит его в правительство Украины.

Власов заверил Зеленского, что слова офицера для него — не пустой звук, и он уважает президента как Верховного главнокомандующего и гаранта Конституции.

В субботу Зеленский поставил на вид Власову, что он не уволил нескольких чиновников фискальной службы, а отправил их в отпуск. Президент Украины потребовал увольнения самого ио главы ГФС Украины.