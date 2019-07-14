Американское подразделение Huawei ждут массовые увольнения

Компания Huawei запланировала сокращение персонала. В ближайшее время увольнение ждет сотрудников американского подразделения, сообщает The Wall Street Journal.

Всего в Америке на китайскую корпорацию трудятся 850 человек в трех штатах: Вашингтон, Калифорния и Техас. Уведомления об увольнении уже начали рассылаться. Точные цифры не называются, речь идет "о нескольких сотнях" работников. Часть из них являются гражданами КНР. Им предложено перейти в подразделения компании на территории Китая.

Пойти на сокращение работников компании пришлось после введения санкций со стороны США. В мае президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от внешних угроз. В итоге Минторг США внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке Трамп заявил, что позволит Huawei приобретать американскую продукцию. Решение о снятии санкций касается не всех поставок от американских фирм и не является безоговорочной амнистией.