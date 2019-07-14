Синхронистки Колесниченко и Ромашина стали чемпионками мира

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали первыми в технической программе в соревнованиях дуэтов.

Российские спортсменки набрали 95,9010 балла, завоевав золото мирового первенства. На втором месте расположились китаянки (94,0072). Тройку призеров замкнули представительницы Украины (92,5847).

Напомним, что 13 июля Колесниченко завоевала первую для сборной России золотую медаль чемпионата мира, победив в технической программе.