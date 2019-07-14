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Ситуация на Украине 1 минута назад
Украина: в последний момент здравый смысл победил
В ОБСЕ призвали власти Украины расследовать обстрел здания телеканала "112 Украина", а виновных привлечь к ответственности. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что подобные действия в отношении СМИ являются "недопустимым актом запугивания" и с этим нельзя мириться. В Киеве тем временем проводится специальная полицейская операция по задержанию стрелявших.
Сейчас этот инцидент в фокусе внимания всех мировых СМИ и общественных организаций. В ОБСЕ обстрел осудили и призвали официальный Киев как можно быстрее найти виновных. Обсуждение инцидента идет и в эфире пострадавшего канала.
"К этому все шло. Предыдущая власть так раскочегарила волну национализма и радикализма, что что-то должно было произойти. Вспомните убийство журналиста Павла Шеремета, убийство журналиста Олеся Бузины... Никого не нашли, никого не наказали", — делится в эфире своим мнением сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко.
Найти виноватых не только в атаке на телеканал, но и в развале страны призывает и экс-заместитель администрации президента Януковича Андрей Портнов. По его информации, на Украине грядет волна массовых задержаний и уголовных дел в отношении самого Порошенко и его команды. Когда это произойдет, всего лишь вопрос времени.
"В определенный момент, как только гарантии, которые ему (экс-президенту Петру Порошенко) дал действующий прокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти сразу же в геометрической прогрессии. Поэтому наша задача — подготовить все документы, ходатайства, заявления. Чтобы при смене генерального прокурора одномоментно (примерно в течение месяца) начать массовые задержания", — поясняет Портнов стратегию ближайшего времени.
Президент действующий тем временем посещает погранпункт "Чонгар" на границе Украины и Крыма. Это первый визит первого лица Украины на границу с российским Крымом с 2014-го года. Владимир Зеленский обходит заставу, общается с пограничниками. И обещает улучшить условия службы до ноября этого года. Правда, не объясняет, что конкретно имеет ввиду.
На погранпункте тысячи туристов, которые едут на отдых в Крым. Автомобильное и железнодорожное сообщение между Россией и Украиной — одна из основных статей доходов для Киева, и все попытки его отменить невозможны. Это признал премьер Владимир Гройсман: "Разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский союз, а мы имеем международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, соглашения об ассоциации, мы просто не можем".
В последний момент здравый смысл победил. Без железнодорожного сообщения с Россией Украина могла потерять миллионы долларов на транзите товаров из Евросоюза.
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