Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли "Шелковый путь"

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова. Россияне проехали спецучасток длиной 326,6 км за 4 часа 23 минуты 7 секунд.

Еще два экипажа "КамАЗ-мастер" под руководством Айрата Мардеева и Андрея Каргинова расположились в тройке призеров, заняв соответственно второе и третье места. Команда Шибалова вышла в лидеры общего зачета.

В зачете внедорожников лучшее время оказалось у катарца Нассера Аль-Аттия. В зачете мотоциклистов и квадроциклистов первым финишировал аргентинец Кевин Бенавидес.

Напомним, что ралли "Шелковый путь", состоящий из десяти этапов, завершится 16 июля в китайском Дуньхуане.