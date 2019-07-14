Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП в Мурманской области

Утром в воскресенье, 14 июля, в городе Оленегорске, расположенном в Мурманской области, произошла авария с пострадавшими, попавшая в объектив камеры уличного наблюдения.

Судя по записи, водитель автомобиля Volkswagen попытался совершить левый поворот. В тот момент, когда он пересекал полосу встречного движения, в легковушку врезался ВАЗ, двигавшийся с большой скоростью.

После удара последний оказался отброшен в сторону и столкнулся с грудой валунов.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента три человека – женщина и двое мужчин, получили тяжелые травмы и были госпитализированы.