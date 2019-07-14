Конте объяснил, что Савоини делал на ужине с Путиным

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объяснил присутствие на ужине в честь президента Владимира Путина главы ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлуки Савоини, фигуранта расследования о якобы имевшем место финансировании Россией партии "Лига".

Скандал вокруг финансирования одной из двух правящих в Италии партий (возглавляет вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини) начал набирать обороты, когда в прессе появилась расшифровка записи беседы Савоини с некими россиянами в Москве в 2018 году. Якобы обсуждались доходы от поставок российской нефти, которые должна была получить "Лига". Кроме того, итальянские СМИ опубликовали совместные фотографии Савоини и Сальвини, а также кадр с Савоини на ужине в честь Путина.

Сальвини и Савоини между собой не знакомы, а приглашения от имени премьера Конте получили все участники итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ, заявил правительственный дворец Киджи.

Сальвини категорически опроверг утверждения о финансировании "Лиги" Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о "российском финансировании" партии "Лига",но из этой записи ничего не следует, передает РИА Новости.