ЦСКА рассчитывает приобрести форварда "Ливерпуля"

Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи. Прошедший сезон 21-летний футболист провел в бельгийском "Генте". Права на нигерийца принадлежат английскому "Ливерпулю".

Как сообщает Чемпионат.com, "красные" требуют у армейцев 15 миллионов фунтов за Авонийи. На данный момент переговоры между клубами по возможному трансферу продолжаются.

В прошедшем сезоне нигерийский футболист провел 25 матчей за "Гент", отметившись семью забитыми мячами.