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14 июля 201915:55

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

EPA

В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.

Среди них были и россияне, которые должны были улететь вечером рейсом Bulgaria Air в Санкт-Петербург. Их только в шесть утра разместили в отелях.

В аэропорту пояснили, что вылет задерживается из-за технических неполадок. Точное время пока неизвестно.

В Бургасе по-прежнему плохая погода, самолеты перенаправляются в Варну, передает РИА Новости.

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