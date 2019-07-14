Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.

Среди них были и россияне, которые должны были улететь вечером рейсом Bulgaria Air в Санкт-Петербург. Их только в шесть утра разместили в отелях.

В аэропорту пояснили, что вылет задерживается из-за технических неполадок. Точное время пока неизвестно.

В Бургасе по-прежнему плохая погода, самолеты перенаправляются в Варну, передает РИА Новости.