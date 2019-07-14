Ветвь древней чинары травмировала 19 человек в Азербайджане, пострадали россияне

В воскресенье, 14 июля, на людей рухнула ветвь чинары, с 1530 года росшей на территории Ханского дворца в азербайджанском городе Шеки, расположенном на северо-западе страны.

Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пострадали 19 человек, в том числе – двое россиян: Солтанова Севиндж (1940 года рождения) и Солтанова Лачин (2004 года рождения).

Кроме того, травмы получили пятеро туристов из Сирии в возрасте от 16 до 67 лет.

Известно, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они помещены в реанимацию.

Местные власти заявили о готовности транспортировки травмированных в столицу Азербайджана рейсом санитарной авиации.

По предварительным данным, причиной ЧП на объекте, включенном во всемирное наследие ЮНЕСКО на минувшей неделе, могла стать непогода.