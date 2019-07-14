Новости Общество

Все видео этой рубрики
14 июля 201916:21

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

Сергей Фадеичев/ТАСС

В Новопушкинском сквере в центре Москвы в воскресенье, 14 июля, собрались кандидаты в депутаты Мосгордумы. Как заявили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, они намеревались провести незаконную акцию под видом встречи с избирателями. В этой связи полицейские обратились к людям с просьбой разойтись. Свой призыв они неоднократно повторили по громкой связи.

По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".

Из Новопушкинского сквера участники акции направились в сторону московской мэрии на Тверской улице, оттуда они планируют дойти до Мосгоризбиркома. Людей сопровождают сотрудники правоохранительных органов.

Из-за этого шествия движение по тротуару на Тверской улице сильно затруднено. Нелегко проехать по Тверской и на автомобиле: часть полос для движения транспорта, в том числе общественного, закрыта, передает РИА Новости.

Информацию о проведении встречи с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере в Москве ранее распространили в соцсетях кандидаты в депутаты Мосгордумы от оппозиции: Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Встреча должна была проходить под лозунгом "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". На нее собрались в том числе сотрудники избирательных штабов оппозиционных кандидатов.

Городской избирком ранее выявил более 10 процентов бракованных подписей при проверке подписных листов Гудкова, Митрохина, Соболь и Яшина, что означает, что их кандидатуры будут сняты с выборов. Кандидаты, со своей стороны, заявили, что будут оспаривать результаты проверки.

Сейчас

17:09

Погромы в Париже сопровождаются поджогами

16:46

Навигационная система Galileo перестала работать

15:34

Мощи Петра и Февронии доставили в Храм Христа Спасителя

14:25

День взятия Бастилии: парижская полиция применила газ

12:44

В Турцию доставлена седьмая партия компонентов С-400

11:12

Что с Меркель? Эксперт объяснил, почему трясется канцлер

08:17

Энергоснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Корабли Северного флота РФ отстрелялись в Белом море

Корабли Северного флота РФ отстрелялись в Белом море

27 минут назад
Очевидец снял на видео горящий локомотив пассажирского поезда

Очевидец снял на видео горящий локомотив пассажирского поезда

35 минут назад
Навигационная система Galileo перестала работать

Навигационная система Galileo перестала работать

13 минут назад
Украина: в последний момент здравый смысл победил

Украина: в последний момент здравый смысл победил

1 час назад
Дарт Вейдер показал свое истинное лицо

Дарт Вейдер показал свое истинное лицо

53 минуты назад
Welt о поставках С-400: Анкара прощается с Западом

Welt о поставках С-400: Анкара прощается с Западом

2 часа назад
Что с Меркель? Эксперт объяснил, почему трясется канцлер

Что с Меркель? Эксперт объяснил, почему трясется канцлер

5 часов назад
День взятия Бастилии: парижская полиция применила газ

День взятия Бастилии: парижская полиция применила газ

2 часа назад
Борьба с телефоном и признания в любви: визит президента в Екатеринбург

Борьба с телефоном и признания в любви: визит президента в Екатеринбург

2 часа назад
В зоне ЧАЭС сделали опасную находку

В зоне ЧАЭС сделали опасную находку

3 часа назад
Синхронистки Колесниченко и Ромашина стали чемпионками мира

Синхронистки Колесниченко и Ромашина стали чемпионками мира

2 часа назад
В Кремле объявился человек, похожий на Чавеса

В Кремле объявился человек, похожий на Чавеса

3 часа назад
Кум бережет: почему Порошенко еще на свободе

Кум бережет: почему Порошенко еще на свободе

5 часов назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

11.07.2019 10:22
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Блокада Крыма: Цеков ответил Мураеву

Блокада Крыма: Цеков ответил Мураеву

16 минут назад
Единая лига презентовала мяч на сезон-2019/20, сделанный из переработанных бутылок

Единая лига презентовала мяч на сезон-2019/20, сделанный из переработанных бутылок

17 минут назад
Медведчук рассказал о помехах со стороны американцев

Медведчук рассказал о помехах со стороны американцев

42 минуты назад
"Валенсия" заплатила 14,5 млн евро за переход нападающего "Сельты" Гомеса

"Валенсия" заплатила 14,5 млн евро за переход нападающего "Сельты" Гомеса

47 минут назад
МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве

51 минута назад
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

1 час назад
Мощи Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

Мощи Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

1 час назад
Ветвь древней чинары травмировала 19 человек в Азербайджане, пострадали россияне

Ветвь древней чинары травмировала 19 человек в Азербайджане, пострадали россияне

1 час назад
Партия Саакашвили пожаловалась на блокировку пожертвований "ПриватБанком"

Партия Саакашвили пожаловалась на блокировку пожертвований "ПриватБанком"

1 час назад
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда "Ливерпуля"

ЦСКА рассчитывает приобрести форварда "Ливерпуля"

1 час назад
Kyodo: Москва отказалась обсуждать с Токио передачу Курил

Kyodo: Москва отказалась обсуждать с Токио передачу Курил

1 час назад
Конте объяснил, что Савоини делал на ужине с Путиным

Конте объяснил, что Савоини делал на ужине с Путиным

2 часа назад
Американское подразделение Huawei ждут массовые увольнения

Американское подразделение Huawei ждут массовые увольнения

2 часа назад
Ножом в грудь "за правду": один кандидат в депутаты обвинил другого в покушении

Ножом в грудь "за правду": один кандидат в депутаты обвинил другого в покушении

2 часа назад
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли "Шелковый путь"

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли "Шелковый путь"

2 часа назад
Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП в Мурманской области

Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии после ДТП в Мурманской области

2 часа назад
Власов признался в уважении к Зеленскому и попросился в отставку

Власов признался в уважении к Зеленскому и попросился в отставку

3 часа назад
Баскетболист сборной Сербии впал в кому после ДТП

Баскетболист сборной Сербии впал в кому после ДТП

3 часа назад
Моралес унес с собой записи с пресс-конференции с Путиным

Моралес унес с собой записи с пресс-конференции с Путиным

3 часа назад
Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря

Конюхов поднимет останки адмирала Макарова со дна Желтого моря

3 часа назад
ЕС призвал Россию "ответить на серьезные озабоченности"

ЕС призвал Россию "ответить на серьезные озабоченности"

3 часа назад
Греческий остров готов платить деньги своим будущим жильцам

Греческий остров готов платить деньги своим будущим жильцам

3 часа назад
Кадры из кабинета президента: что читает Путин и что показывают его гостям

Кадры из кабинета президента: что читает Путин и что показывают его гостям

3 часа назад
Ради суверенитета к выборам предложили допускать не всех

Ради суверенитета к выборам предложили допускать не всех

3 часа назад
Рубль вновь признан самой недооцененной валютой

Рубль вновь признан самой недооцененной валютой

4 часа назад
Россияне смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью быстрых платежей

Россияне смогут оплачивать коммунальные услуги с помощью быстрых платежей

5 часов назад
Трамп разрушил сделку с Ираном, чтобы насолить Обаме

Трамп разрушил сделку с Ираном, чтобы насолить Обаме

5 часов назад
Предсмертная трапеза: в желудке древнего микрораптора обнаружены останки ящерицы неизвестного вида

Предсмертная трапеза: в желудке древнего микрораптора обнаружены останки ящерицы неизвестного вида

6 часов назад
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека

6 часов назад
Зеленский "проинспектировал температуру воды" в Черном море

Зеленский "проинспектировал температуру воды" в Черном море

6 часов назад
В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 13 июля 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 13 июля 2019 года

13.07.2019 11:14
На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

На АлиЭкспрессе начали продавать поддельные смарт-ключи для BMW

12.07.2019 19:37
Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

Компьютерный спорт в Китае становится национальным приоритетом

12.07.2019 15:01
10 лучших мультсериалов для подростков

10 лучших мультсериалов для подростков

12.07.2019 11:34
Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

Как популярный антидепрессант перестраивает мозг

12.07.2019 11:17