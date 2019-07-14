Дарт Вейдер показал свое истинное лицо

Центризбирком Украины опубликовал на своем сайте фото кандидата в депутаты Верховной рады Дарта Вейдера. На предстоящие 21 июля выборы в украинский парламент он идет от политической партии "Блок Дарта Вейдера".

Приводятся сведения о том, что Дарт Викторович Вейдер родился в Киеве в октябре 1987 года, имеет высшее образование и является директором ООО "Темная сторона силы". Судимости у кандидата отсутствуют.

На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу номер 135. В его предвыборной программе — три пункта: прочная система обороны, в том числе создание противовоздушного ракетного щита; честная и справедливая правоохранительная система, а также европейский выбор Украины.

При этом на внеочередных выборах в Раду осенью 2014 года зарегистрировались сразу шесть Дартов Вейдеров, напоминает РИА Новости.