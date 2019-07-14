Медведчук рассказал о помехах со стороны американцев

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в воскресенье написал в Twitter, что Украина уже пять управляется из Вашингтона. Медведчук не верит, что новый украинский президент Владимир Зеленский способен что-то сделать без согласования с американцами.

Начиная с 2014-го Украина находится под сильным внешним управлением США. Это мешает проявлению реальной украинской политики, влияет на суверенитет и независимость нашей страны. Говорить, что новая украинская власть что-то может совершить без оглядки на Вашингтон, очень сложно. pic.twitter.com/fI4wo84QnT — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 14 июля 2019 г.

По словам Медведчука, жесткий контроль не дает реализоваться реальной украинской политике, что ставит под угрозу независимость страны.