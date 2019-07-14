Очевидец снял на видео горящий локомотив пассажирского поезда

В Сети опубликованы кадры инцидента на железной дороге, произошедшего, по утверждению автора, в минувшую субботу, 13 июля.

На записи виден пассажирский состав, остановившийся на перегоне, и загоревшийся локомотив, над крышей которого поднимается дым и пламя. Вокруг него валяются использованные огнетушители.

Как сообщают СМИ, события, попавшие на видео, произошли с поездом Барнаул – Адлер.