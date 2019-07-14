У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами
Туристы из России почти неделю провели в аэропорту Сеула, передает телеканал "Россия 24". Отдыхающие из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова никак не могли покинуть территорию Республики Корея из-за проблем с визами.
"Мы находимся в аэропорту города Инчхон, прибыли мы сюда в шесть часов утра по местному времени, пошли на таможенную проверку, которую половина граждан не прошли, — рассказала телеканалу Екатерина Спирина. — С этого времени у нас собрали документы, причину, по которой нас не выпускают, нам никто не может дать".
По словам россиянки, они пробовали связаться с посольством, но не смогли, так как в аэропорту установлены стационарные телефоны, принимающие оплату за звонки только в местной валюте — вонах.
В свою очередь, атташе посольства России в Республике Корея Дмитрий Шибилов рассказал "России 24", что 13 июля в страну рейсом S7 прилетела группа российских граждан, которые при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить, что прибыли в туристических целях. В связи с этим сотрудники иммиграционной службы Южной Кореи отказали им во въезде в страну, отметил дипломат.
По его словам, в настоящее время в зоне содержания недопущенных пассажиров международного аэропорта Инчхон остается 16 человек, с ними ведут работу сотрудники авиакомпании и иммиграционной службы. По сообщению авиакомпании, ожидается, что все они покинут страну не позднее вторника, 16 июля, добавил Шибилов.
Тем временем Ростуризм сообщает о заметном росте за последнее время числа россиян, которым иммиграционная служба Республики Корея отказывает во въезде в страну. При этом, говорят в ведомстве, практически все случаи отказа касались лиц, которые выдавали себя за туристов, однако в действительности пытались въехать в Южную Корею, чтобы заняться там нелегальной трудовой деятельностью.
В Ростуризме подчеркивают: межправительственное соглашение России и Южной Кореи о взаимной отмене визовых требований от 13 ноября 2013 года не предусматривает безвизового въезда для лиц, целью поездки которых является осуществление трудовой деятельности, обучение в учебных заведениях или проживание на территории другого государства. В ведомстве призывают призвал граждан России соблюдать условия безвизовых поездок в Южную Корею.
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